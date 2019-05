La police abat 8 personnes dans une favela

Huit personnes ont été abattues lundi lors d'une opération policière dans le complexe de Maré, un des plus grands ensembles de favelas de Rio de Janeiro, a annoncé un porte-parole de la police.

«Huit suspects ont été tués lors d'une opération policière à Maré», a déclaré à l'AFP le porte-parole, quelques jours après la publication de statistiques officielles faisant état d'un nombre record de personnes tuées par la police de l'Etat de Rio de Janeiro lors du premier trimestre.

Aucun détail n'a été fourni sur le but de l'opération policière, dont les médias locaux ont indiqué qu'elle visait à arrêter un important trafiquant de drogue.

L'application «Onde tem tiroteio» (OTT), qui informe ses usagers en temps réel sur les fusillades survenant au quotidien à Rio, a indiqué que d'intenses échanges de tirs avaient été recensés dans le complexe de Maré en fin de matinée.

Vacarme assourdissant

Des habitants ont publiés sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles ont peut entendre de nombreuses rafales de balle et le vacarme assourdissant d'un hélicoptère survolant la zone.

Des photos montrent également des membres de l'orchestre de musique classique «Maré do Amanhã» (Maré de demain) obligés de sortir de leur salle de classe et de se réfugier dans un couloir pour éviter d'être atteints par des balles perdues.

Crianças e adolescentes uniformizados correndo pelas ruas e escondidas no corredor da Orquestra Maré do Amanhã enquanto um helicóptero da PM dispara arbitrariamente. O que acontece nas favelas do Rio não é política de segurança, é terrorismo de Estado!https://t.co/sbd7Wqofly