La police abat un homme armé... d'un iPhone

Un père de famille noir a été abattu dans son propre jardin par la police de la ville californienne de Sacramento, les agents pensant qu'il était porteur d'une arme qui s'est révélée être... un banal iPhone, selon des vidéos rendues publiques mercredi soir.

Cet homicide ayant toutes les apparences de la bavure suscitait jeudi un vif émoi à travers les Etats-Unis, à tel point que le Sacramento Police Department (SPD) a assuré dans un communiqué «avoir conscience de l'importance des faits et de leur impact sur la population».

Stephon Clark was fatally shot by Sacramento police in his own backyard, carrying a cell phone that was mistaken for a gun. pic.twitter.com/5u2zhGTxqL