La police diffuse deux autres photos du suspect

Une vaste chasse à l'homme se poursuivait samedi en France pour retrouver l'auteur présumé de l'attaque au colis piégé qui a fait 13 blessés légers vendredi à Lyon, troisième ville de France. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué.

La police a diffusé samedi sur Twitter de nouvelles photos du principal suspect dans l'explosion d'un colis piégé, qui a fait 13 blessés légers vendredi à Lyon, un trentenaire activement recherché et dont les motivations restent inconnues. Sur ces deux nouveaux clichés, on distingue un homme roulant à vélo. Selon le signalement diffusé par la police, cet homme est vêtu d'un haut vert foncé à manches retroussées et d'un bermuda clair et porte un sac à dos sombre.

[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo.

Si vous avez des informations, #AidezNous.

Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd — Police nationale (@PoliceNationale) 25 mai 2019

«Tous les moyens sont actuellement mis en oeuvre pour parvenir rapidement à l'identification et à l'interpellation de l'auteur des faits», a annoncé le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, en charge de l'enquête. «A l'instant où je vous parle, cet acte n'a donné lieu à aucune revendication», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Lyon.

"Je suis parti acheter un sandwich, et ça a explosé." Témoin et proche de deux victimes, Pierre raconte l'explosion du colis piégé à Lyon pic.twitter.com/nvJ4Asts6C — BFMTV (@BFMTV) 25 mai 2019

«Un premier appel à témoins a été lancé (...) et les témoignages reçus sont en cours d'exploitation», ils «sont au nombre de plusieurs dizaines», a-t-il précisé, ajoutant que «de nouvelles photographies de l'individu» allaient «être très prochainement diffusées». L'enquête mobilise «90 enquêteurs et 30 techniciens de la police technique et scientifique», assistés par «une vingtaine d'enquêteurs des brigades de recherche et d'intervention locales».

Trace d'ADN retrouvée

Un ADN non encore identifié a été isolé sur le colis piégé qui a explosé vendredi à Lyon, a-t-on appris samedi de sources proches du dossier.

L'ADN a été isolé sur le sac qui a explosé, mais selon ces sources, il n'a pas été identifié. Rien n'indique donc qu'il s'agisse de celui du suspect filmé en train de déposer ce sac devant une boulangerie dans une rue commerçante de Lyon. Ce trentenaire était toujours recherché samedi après-midi.

Selon ces mêmes sources, il y a de fortes suspicions pour que l'explosif soit du TATP, en faible quantité.

Sur les lieux de l'explosion, ont été retrouvées au sol «des vis de 2 cm, des billes de métal, sept piles de type LR6, un circuit imprimé, un dispositif de déclenchement à distance (...) et des morceaux de plastique blancs pouvant être des résidus de l'engin explosif», a révélé M. Heitz.

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie en raison des «circonstances de commission des faits, commis en plein jour dans un lieu particulièrement fréquenté, ainsi que (du) mode opératoire, l'emploi d'un engin explosif permettant d'atteindre un grand nombre de personnes», a encore indiqué M. Heitz.

Un homme d'une trentaine d'années

Sur treize blessés légers, «onze ont été hospitalisés et pris en charge dans trois hôpitaux». Certains «doivent subir une intervention chirurgicale, afin d'extraire des éclats».

La photographie du suspect, capté par une caméra de vidéosurveillance municipale, montre un homme «porteur d'un haut sombre à manches longues» et «d'un bermuda clair», poussant un vélo noir. Selon une source proche de l'enquête, il est âgé d'une trentaine d'années.

«Nous avons un dispositif de vidéoprotection qui est assez étendu, donc on a vu la personne arriver et repartir sur son vélo, peut-être aurons-nous un certain nombre de témoins qui pourront faire avancer l'enquête», a précisé le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Chargée du dossier, la section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert «une enquête de flagrance des chefs de tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroriste criminelle». Toutefois la ministre de la Justice Nicole Belloubet a souligné vendredi soir qu'il était «trop tôt» pour évoquer «un acte terroriste».

Charge faible

L'homme recherché est suspecté d'avoir déposé un sac ou colis explosif contenant des vis, clous ou boulons devant une boulangerie d'une artère piétonne commerçante dans le coeur de Lyon.

Le maire du 2e arrondissement Denis Broliquier a révélé dans la presse locale que «la charge était trop faible pour tuer». Une source administrative a confirmé que le colis contenait une «charge explosive relativement faible» et avait été «déclenché à distance».

Emmanuel Macron évoque une "attaque" à Lyon et adresse ses pensées aux victimes pic.twitter.com/xSZtlPaucR — BFMTV (@BFMTV) 24 mai 2019

Dans une première réaction vendredi, le président Emmanuel Macron a évoqué «une attaque», mais dans un tweet envoyé dans la soirée le chef de l'Etat s'est montré plus prudent, déplorant simplement «la violence qui s'est abattue» sur les Lyonnais, avant d'adresser ses «pensées» aux blessés.

Les faits se sont produits au moment où la France élit dimanche ses députés au Parlement européen. Le pays a connu une vague d'attentats djihadistes sans précédent depuis 2015 qui a fait au total 251 morts.

