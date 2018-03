Puigdemont a pu quitter la Finlande incognito

Le président catalan déchu Carles Puigdemont, contre qui l'Espagne a lancé un mandat d'arrêt européen, a quitté vendredi la Finlande pour la Belgique, a affirmé samedi un député finlandais qui avait organisé sa visite dans le pays.

Le député Mikko Karna a écrit sur Twitter qu'il avait «tout juste reçu l'information selon laquelle Carles Puigdemont a quitté la Finlande hier soir (vendredi) par un moyen inconnu en direction de la Belgique», où il s'est exilé depuis fin octobre.

La police finlandaise a fait savoir samedi qu'elle était prête à arrêter l'ancien président catalan Carles Puigdemont, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne, tout en précisant ne pas savoir s'il se trouvait toujours dans le pays.

