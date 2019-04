La police tente vainement d'évacuer les manifestants

Les contestataires ont commencé à se rassembler, pour certains dès l'aube, pour le premier vendredi de manifestation en Algérie depuis l'annonce d'une présidentielle pour le 4 juillet, dénonçant par avance un scrutin frauduleux ne servant qu'à conforter le pouvoir intérimaire dont ils réclament le départ.

Pour la première fois également en huit vendredis de contestation, plusieurs dizaines de policiers casqués et munis de boucliers barrent depuis le matin l'accès aux abords de ce bâtiment emblématique du coeur d'Alger.

Les policiers sont arrivés vers 08 heures (9 heures en Suisse), sous les sifflets de quelques centaines de manifestants, rassemblés dès l'aube sur le vaste escalier de cet édifice néo-mauresque, voire pour certains y ayant passé la nuit.

«Silmiya, silmiya»

Quelques heures plus tard, les policiers ont encerclé ces manifestants et tenté de les pousser hors des marches, mais se sont retrouvés en sous-nombre et vite débordés. Certains se sont retrouvés cernés au milieu de la foule qui criait «Silmiya, silmiya» («Pacifique, pacifique», en arabe).

Les manifestants ont finalement ouvert un chemin permettant aux policiers de rebrousser chemin, sans violence, sous les youyous des femmes. «On n'a rien contre vous, on veut le départ de la mafia», ont lancé certaines aux policiers.

Présidentielle rejetée

«Policier, enlève ta casquette et viens manifester», scandent certains manifestants, tandis que d'autres rappellent «c'est notre pays, c'est nous qui décidons». «Ce vendredi on sent qu'il y a une tension, les policiers sont nombreux», souligne une femme de 36 ans, venue manifester avec sa fille, lycéenne. «J'espère que la manifestation restera pacifique».

Rejetée par la contestation, la présidentielle devant élire un successeur à M. Bouteflika, a été fixée au 4 juillet par le chef de l'Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, 77 ans, figure de l'appareil mis en place par le président déchu.

«C'est clair que les élections seront truquées avec eux» (les anciens partisans de M. Bouteflika), lance Hamid Bouchnab 24 ans étudiant à Jijel: «Nous n'avons pas confiance alors nous refusons», qu'ils gèrent l'après-Bouteflika, «nous refusons Bensalah. Nous l'avons dit et nous le redirons jusqu'à ce qu'il comprenne».

Bensalah cible des slogans

Désigné par la Constitution pour assurer l'intérim, M. Bensalah est devenu la cible des slogans qui visaient initialement Bouteflika, président malade dont il était ces dernières années la «doublure» officielle, en Algérie et à l'étranger.

Louisa Dris-Aït Hamadouche, enseignante en Sciences politiques à l'Université d'Alger 3, s'attend à une manifestation «probablement intense et massive». «Le soulèvement populaire a déjà donné sa réponse à l'intronisation de Bensalah» comme chef de l'Etat par intérim le 9 avril, poursuit-elle.

«L'élection du 4 juillet est rejetée par le peuple qui refuse également la nomination de Bensalah», renchérit Mahrez Bouich, professeur de philosophie à l'université de Bejaia (250 km à l'est d'Alger).

J'ai eu les larmes aux yeux.. Les policiers se retirent de la Grande Poste sous les applaudissements des citoyens !

Armée, peuple, fraternité..

Les policiers sont les fils du peuple..

On connaît bien notre seul ennemi !#Yetna7aw_Ga3 #Algerie_manifestation pic.twitter.com/5LSxiuQQkY — Amia (@AamiaaS) 12 avril 2019

«Légale mais non légitime»

Pour les protestataires, cette présidentielle organisée en trois mois ne peut être libre et équitable car elle serait organisée par des institutions et personnalités héritées des 20 ans de pouvoir de Bouteflika, marqués par des scrutins frauduleux selon l'opposition. M. Bensalah a reçu le soutien implicite de l'armée, revenue au centre du jeu politique depuis que son chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a lâché M. Bouteflika rendant inéluctable sa démission.

Le général Gaïd Salah a estimé «irraisonnable» une transition hors du cadre institutionnel actuel, et promis aux manifestants que l'armée garantirait «la transparence et l'intégrité» du scrutin.

«L'essentiel pour l'armée est d'avoir un président rapidement, pour avoir des institutions stables et se concentrer sur ses missions de sécurisation du pays», analyse Rachid Grim, qui enseigne les Sciences politiques à l'Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP).

Cette présidentielle est «légale mais non légitime», selon Louisa Dris-Aït Hamadouche. Le pouvoir va scruter attentivement la mobilisation dans l'espoir d'un affaiblissement. «Trois mois, c'est long pour un mouvement populaire, pour le moment il tient bon», note Louisa Dris-Aït Hamadouche.

Mais, à l'inverse «trois mois c'est court» pour transformer un mouvement populaire en mouvement politique organisé, souligne Rachid Grim, estimant qu'une telle structuration n'est «pas pour demain».

(ats/nxp)