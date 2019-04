La police tire devant l'ambassade ukrainienne

La police britannique a tiré devant l'ambassade d'Ukraine à Londres samedi matin après qu'un automobiliste a «délibérément» percuté la voiture de l'ambassadeur à deux reprises, a indiqué l'ambassade.

A environ 10H00 locales (09H00 GMT), «le véhicule officiel de l'ambassadeur d'Ukraine auprès du Royaume-Uni a été délibérément percuté alors qu'il était garé devant l'immeuble de l'ambassade d'Ukraine», a indiqué la représentation diplomatique dans un communiqué.

Met police say shots have been fired by officers in the Holland Park area of West London.



The embassy of Ukraine to the UK says the "vehicle of the ambassador was deliberately rammed."



Follow the breaking story here: https://t.co/kW57MVi4kF pic.twitter.com/6Qak8o9oJq