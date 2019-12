La police utilise des gaz lacrymogènes

La police a tiré gaz lacrymogène et gaz poivre dimanche à Hong Kong. Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie sont retournés dans les rues une semaine après leur victoire dans les urnes.

Les militants pro-démocratie renouent ainsi, après une brève trêve, avec les manifestations massives qui mobilisent depuis six mois les habitants de l'ex-colonie britannique, inquiets d'une mainmise croissante de la Chine érodant leurs droits et libertés.

Cette journée de mobilisation avait valeur de test pour les autorités et les manifestants, après des élections locales marquées par une écrasante victoire du camp pro-démocratie auquel Pékin et l'exécutif local refusent toute nouvelle concession.

ATL???????? in #HongKong: THREAD 1/n



Today SO MUCH in one short video:



* Melee of press, #police, protesters & tourists

* #HongKongProtester being arrested

* UK tourist watching atop the silver sculpture

* Sound of pepper spray being sprayed (fountain-style)

* Tear gas being shot pic.twitter.com/VdkY4rDxZm