La policière qui a tué son voisin Noir va en prison

Une ex-policière américaine blanche a été condamnée mercredi à dix ans de prison pour avoir tué un voisin noir, qu'elle avait abattu chez lui en 2018 au Texas après avoir affirmé s'être trompée d'appartement.

Jugée par un tribunal de Dallas, Amber G., 31 ans, avait été reconnue mardi coupable de meurtre sur la victime, Botham Jean. Elle encourait entre cinq et 99 ans de prison. L'accusation réclamait qu'elle soit condamnée à 28 ans de réclusion, l'âge qu'aurait eu aujourd'hui sa victime.

Après l'énoncé de la sentence, la juge Tammy Kemp est allée enlacer la mère de Botham Jean, Allison, en lui glissant quelques mots à l'oreille. Elle a ensuite brièvement échangé avec la condamnée, qui devait être incarcérée dès sa sortie du tribunal.

«C'est bien sûr insuffisant»

«Le jury a condamné Amber G. à dix ans. C'est bien sûr insuffisant. Le système judiciaire tout entier est insuffisant et le travail doit continuer», a réagi sur Twitter l'avocat de la famille Jean, Lee Merritt.

