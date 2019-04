Une première démission après les attentats

Attentats Suite aux attentats meurtriers qui ont coûté la vie à des centaines de personnes, les églises catholiques resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Plus...

Pâques sanglantes Les autorités sri-lankaises ont admis mercredi des manquements en matière de sécurité intérieure, trois jours après les attentats qui ont coûté la vie à 360 personnes. Plus...

Attentats Selon les autorités sri-lankaises, le bilan des attaques suicides est désormais de 359 morts et de plus de 500 blessés. Plus...