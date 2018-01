La rentrée diplomatique mouvementée de Donald Trump

Lorsque l’on demande à Lee Hamilton son vœu pour la politique étrangère américaine en 2018, l’ancien numéro 2 de la commission d’enquête sur les attentats du 11 septembre 2001 répond sans hésiter: «De la prudence.» L’ex-parlementaire démocrate de l’Indiana, qui fait partie d’un groupe de conseillers de Donald Trump pour les questions de Sécurité nationale, approuve le soutien affiché en ce début d’année par le président des États-Unis aux manifestants en Iran. «Si la répression se poursuit à Téhéran ou si elle devient plus brutale, l’administration Trump devrait considérer de nouvelles sanctions, explique-t-il. Mais dans ce cas, il faudrait le faire habilement et prudemment pour ne pas faire du tort aux manifestants.»

Sur la forme, Donald Trump n’a jusqu’ici guère manifesté d’intérêt pour la retenue diplomatique affichée par son prédécesseur Barack Obama. Mais sur le fond, Lee Hamilton ne voit pour l’instant guère de différences entre l’approche de Donald Trump cette année et la réaction de l’administration aux manifestations de 2009 à Téhéran. «Donald Trump veut se démarquer à tout prix de Barack Obama et a adopté une rhétorique beaucoup plus agressive, poursuit l’ancien parlementaire, qui enseigne à l’Indiana University. Mais sa politique vis-à-vis de l’Iran reste prudente.»

En octobre dernier, Donald Trump avait refusé de certifier l’accord nucléaire avec l’Iran, mais ne l’avait pas dénoncé comme il avait promis de le faire pendant la campagne électorale de 2016. À la mi-janvier, le président des États-Unis a de nouveau l’obligation légale de se prononcer sur l’accord nucléaire avec l’Iran. Il pourrait profiter de ce délai pour annoncer de nouvelles sanctions visant Téhéran.

«Si j’étais un dissident iranien, je ne compterais pas sur une aide immédiate de la part du gouvernement américain, tempère Jamsheed Choksy, un professeur de sciences politiques à l’Indiana University. À terme, il pourrait y avoir une annonce de nouvelles sanctions américaines, mais cela dépendra de la réponse du gouvernement iranien face aux manifestations.»

Jamsheed Choksy estime que Donald Trump ne devrait plus faire de la politique étrangère sur Twitter. «Tout ce que dit le président des États-Unis a des conséquences, poursuit-il. Il y a d’ailleurs une différence entre afficher son soutien à des manifestants en Iran comme Donald Trump l’a fait ces derniers jours et menacer le Pakistan ou mettre au défi la Corée du Nord.» Le 1er janvier, Donald Trump avait accusé sur Twitter le Pakistan de «mensonges» et de «tromperie». Il avait regretté les 33 milliards de dollars d’aide versés par Washington au gouvernement pakistanais depuis 2002 en accusant celui-ci de protéger les terroristes que les États-Unis chassent en Afghanistan. Islamabad a répondu à Donald Trump mardi en affirmant que son tweet était «contredit par les faits».

Le bras de fer avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un en ce début d’année suscite de nouvelles craintes après une année 2017 marquée par les tensions entre les deux hommes. Kim Jong-un a assuré dans un discours prononcé lundi avoir «toujours un bouton nucléaire sur son bureau» et s’est vanté d’avoir un arsenal capable de frapper les États-Unis. Le dictateur nord-coréen a également tendu la main au gouvernement sud-coréen. Donald Trump a pour sa part affiché sa conviction mardi, selon laquelle Kim Jong-un est un dictateur affaibli par les sanctions frappant son pays et par les «pressions» américaines.

Lee Hamilton s’inquiète de la situation en Corée du Nord. «L’administration Trump devrait arrêter de faire comme si la Corée du Nord ne possédait pas d’armes nucléaires. Elle en a, prévient-il. Pyongyang essaie désormais de créer des divisions entre la Corée du Sud et les États-Unis en proposant un dialogue avec Séoul. Il faut faire très attention. Nous devrions arrêter les provocations et entamer des discussions avec la Corée du Nord. On n’obtient pas la paix qu’en parlant à ses amis. Il faut aussi savoir parler à ses ennemis.» (24 heures)