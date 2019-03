La reprise des forages offshore jugée illégale

Une juge fédérale américaine a déclaré illégale la levée par le président Donald Trump de l'interdiction des forages pétroliers et gaziers dans l'Atlantique et dans l'Arctique, décidée par son prédécesseur Barack Obama pour protéger l'environnement.

La levée de cette interdiction par M. Trump «est illégale, car elle outrepasse l'autorité du président», écrit la juge pour le district de l'Alaska Sharon Gleason dans son jugement rendu vendredi soir. En conséquence, l'interdiction de forer au large de l'Alaska et des côtes Atlantiques «restera pleinement en vigueur jusqu'à son éventuelle abrogation par le Congrès», poursuit le jugement.

