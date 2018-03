La rue se rebelle après l'autopsie d'un Noir

Près de 200 manifestants ont défié des policiers dans la nuit de vendredi à samedi à Sacramento, la capitale de l'Etat de Californie. Cette démonstration de colère survient après les résultats de l'autopsie de Stephon Clark, un Afro-américain désarmé abattu par des policiers le 18 mars dernier.

Selon le résultat de cette autopsie, la victime été touchée de huit balles dans le dos et une dans la jambe, ce qui contredit la version officielle de l'événement qui affirmait que le jeune homme s'avançait vers les policiers lorsqu'ils ont ouvert le feu.

Blocking the freeway on ramps to I-5, 80, 99 in protest of the Sac PD killing #StephonClark #Justice4StephonClark #JusticeForZoe #Sacramento pic.twitter.com/JjOQjhuvuZ