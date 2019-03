La rumeur de Bobigny enflamme la banlieue

– Le camp de Roms? Là où ils vendent de l’électroménager d’occasion? Je vous dirai où descendre.

À l’image de ce chauffeur de bus, tout le monde ici connaît le camp des Roms. On est dans la proche banlieue parisienne, à Bobigny, sur une artère à gros trafic qui longe le canal de l’Ourcq, quartier sans grâce d’entrepôts et de blocs d’habitation un peu perdus dans cette zone industrielle. C’est là qu’il y a le camp – et déjà une équipe de télévision…

Car depuis lundi, ce lieu fait parler de lui, comme deux autres bidonvilles un peu plus loin du côté de Bondy ou un squat plus à l’est, à Clichy-sous-Bois… Partout les Roms qui y habitent se sont fait agresser au nom d’une fable qui affole les habitants voisins: ce seraient des enleveurs d’enfants…

Cette rumeur totalement ridicule a déjà un historique que détaille l’inspecteur général François Léger, directeur de la sécurité de proximité dans la Seine-Saint-Denis. Tout est parti d’une plainte déposée le 8 mars à Noisy-le-Sec, localité voisine de Bobigny, dénonçant des individus en camionnette blanche cherchant à enlever des enfants. Les indications étaient précises, avec numéro d’immatriculation et heures de passage…

Tout est faux

Mais à l’enquête, tout se révèle faux, le véhicule n’appartient même pas à un Rom. Puis deux mineurs assurent à leur tour avoir assisté à une tentative d’enlèvement. Là encore, enquête policière, mais tout s’effondre et les enfants reconnaissent avoir menti… «Nous pensions la rumeur éteinte, mais les faits ont resurgi de façon inexpliquée», se désole François Léger dans «Le Parisien».

Et quand ils resurgissent, c’est avec violence. Dans la journée de lundi, une multiplication de messages sur les réseaux sociaux dénonçant des tentatives d’enlèvement alerte les autorités. À Clichy-sous-Bois, le maire et le commissaire publient un communiqué sur Facebook parlant de «fake news» et expliquant qu’il n’y a ni victimes, ni faits, ni preuves. Mal leur en prend: «La honte, le maire contredit ses habitants», «On nous prend pour des imbéciles», s’indignent des internautes. D’autres accusent la police de ne pas enregistrer les plaintes, des mères disent leur angoisse et un homme avertit: «Si on voit une camionnette avec des Roumains, on intervient! On n’a pas le choix si la police ne fait rien.»

Du jamais-vu

Le soir même à Clichy-sous-Bois, à Bobigny ou à Bondy, le lendemain à Pierrefitte, une autre localité pas très éloignée, des Roms sont agressés, menacés, des véhicules incendiés… Parmi ceux qui se prennent pour des justiciers, une vingtaine de personnes sont interpellées, des mineurs, des jeunes gens, mais aussi parfois des quadragénaires bons pères de famille… «On n’a jamais vu ça», s’étonnent des policiers.

Dans le camp de Bobigny, F. ne veut pas voir son prénom publié. Elle a 28 ans, vient de Roumanie et vit ici depuis 2012 après être passée par le Tessin: «Je connais la Suisse, j’aime bien, ma fille y est toujours avec son père. Je préfère parce qu’ici les conditions de vie sont trop dures.» C’est vrai qu’elles sont austères, des caravanes, des cabanes de planche, et pourtant 200 personnes vivent ici avec de nombreux enfants. «On a tous des papiers en règle, on travaille, on paie des impôts, les enfants vont à l’école», assure la jeune femme.

Lundi, les agresseurs n’ont pas pu pénétrer dans le camp, ils ont crié des menaces, brûlé des véhicules, mais heureusement la police est très vite intervenue, et en nombre. N’empêche, il y a la peur: «Depuis hier on n’a pas envoyé les enfants à l’école, je n’ose pas aller faire des achats», explique une femme qui s’inquiète des horreurs qu’elle lit sur internet.

F. n’avait jamais connu d’agression auparavant, et pourtant les regards en coin, elle connaît. «Cette histoire qu’on enlève les enfants, je l’ai souvent entendue. Parfois au magasin, vous voyez une mère qui tire son petit et dit: «Viens, c’est des Roms…» Par la magie des réseaux sociaux, on fait du neuf avec du vieux et c’est ainsi qu’une banlieue de grande ville, au XXIe siècle, se plonge dans des angoisses ancestrales…

