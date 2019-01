La rupture imminente d'un 2e barrage augure le chaos

Brésil Les recherches ont été suspendues samedi soir à Brumadinho, alors que le bilan provisoire est de 34 morts et 300 disparus. Plus...

Brésil La boue a englouti plusieurs maisons après la rupture d'un barrage minier au Brésil qui a fait au moins 34 morts et plus de 300 disparus. Témoignages de cette tragédie. Plus...