La tempête Belna menace Mayotte et Madagascar

La forte tempête tropicale Belna, qui deviendra bientôt cyclone, approche de l'archipel des Comores et de l'île française de Mayotte, qu'il pourrait frapper dans la nuit de dimanche à lundi avant de se diriger vers Madagascar, a annoncé vendredi Météo France.

???? Alors que débute la saison cyclonique dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien, 2 systèmes y évoluent cette fin de semaine : #Ambali et #Belna. Belna constitue une potentielle menace pour Mayotte.



?? Suivez l'évolution de la situation sur https://t.co/fSbdzBirGX pic.twitter.com/9AsbbIHBY0 — Météo-France (@meteofrance) December 6, 2019

«Cyclone intense»

La tempête tropicale, qui se renforce dans l'océan Indien, «passera au stade de cyclone avec des vents d'une moyenne de 118 km/h au moins ce samedi et ce dimanche, il passera au stade de cyclone intense, avec des vents d'une moyenne de 166 km/h au moins et des rafales de plus de 200 km/h», a expliqué Laurent Floch, directeur régional de Météo France.

Belna passera au plus près de Mayotte dans la nuit de dimanche à lundi, non loin de l'archipel des Comores, durement frappé en avril par le cyclone Kenneth. Selon M. Floch, «il peut aussi bien passer à l'ouest qu'à l'est, ou sur Mayotte. Les conséquences ne seront pas les mêmes. À 100 km à l'est ou à l'ouest, nous aurons des pluies, mais si l'oeil du cyclone passe sur Mayotte, on peut s'attendre à de graves conséquences».

Le dernier cyclone - nommé Kamissi - passé à Mayotte remonte au 12 avril 1984. A l'époque, l'habitat était majoritairement bâti en matière végétale. Il y avait eu un mort et d'importants dégâts matériels.

En état d'alerte

L'île française était sur le qui-vive vendredi. Les pompiers ont été priés d'être disponibles pour intervenir à tout moment et les habitants ont fait le plein de produits de première nécessité, se ruant sur les bouteilles d'eau.

???? #BELNA Voici les consignes de sécurité à suivre ce week-end pic.twitter.com/bE3VJbQ53i — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) December 6, 2019

La compagnie aérienne Air Austral a donné la possibilité à ses clients voyageant du 7 au 9 décembre depuis et à destination de Mayotte de modifier leurs dates de voyage sans supplément, anticipant une éventuelle fermeture de l'aéroport de Mayotte et donc des annulations de vol.

«Après Mayotte, la menace pèsera sur Madagascar», selon le site de Météo France. «A cette échéance, il reste une incertitude non négligeable sur la trajectoire prévue». (afp/nxp)