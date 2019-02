La tombe de Karl Marx a été vandalisée à Londres

La tombe du philosophe allemand Karl Marx (1818-1883), qui se trouve dans un cimetière londonien, a été vandalisée lors d'une attaque délibérée, ont déclaré mardi à l'AFP les responsables de l'association s'occupant du cimetière.

La partie la plus ancienne et la plus fragile du monument, une plaque de marbre mentionnant les noms des personnes enterrées, a été frappée à plusieurs reprises à l'aide d'un instrument métallique contondant, a précisé à l'AFP Ian Dungavell, qui dirige The Friends of Highgate Cemetery Trust, l'association qui s'occupe du cimetière.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7