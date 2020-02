Le Colorado abolit la peine de mort

Le Colorado va devenir le 22e État américain à officiellement abolir la peine de mort: les députés locaux ont adopté mercredi par 38 voix contre 27 une loi qui supprime cette disposition à partir du 1er juillet 2020.

Le texte a été transmis au gouverneur de cet État de l'ouest américain, le démocrate Jared Polis, qui a déjà exprimé son intention de le ratifier et de commuer la peine de trois condamnés à mort en attente d'exécution. L'abolition de cette mesure très contestée, notamment par l'opposition républicaine, a fait l'objet d'intenses débats.

Vraisemblablement à court d'arguments, un représentant républicain, Steve Humphrey, avait lu la Bible pendant près de 45 minutes. À compter du 1er juillet, la sanction pénale la plus sévère au Colorado deviendra la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine.

L'ACLU s'est réjouie

«J'ai été impressionné et ému par les témoignages et les débats que nous avons entendus», a déclaré le chef de file de la majorité démocrate, Alec Garnett. «J'ai espoir en une société où l'on dépense des ressources pour la rééducation, pas dans les recours en appel; dans le traitement des addictions, et pas dans les injections létales», a-t-il poursuivi dans un communiqué transmis aux médias locaux.

Les élus du Colorado avaient essayé à maintes reprises de supprimer la peine de mort depuis son rétablissement en 1979, en vain jusqu'à présent. Le seul condamné à mort à avoir été effectivement exécuté dans cet État depuis cette date était Gary Davis, reconnu coupable de viol et meurtre, mort en 1997.

