Le Conseil de sécurité se réunira en urgence lundi

En Syrie, le régime de Bachar el-Assad est à nouveau fortement soupçonné d'avoir procédé à des bombardements au gaz toxique, causant la mort par suffocation de dizaines de personnes à Douma, ultime poche rebelle dans la Goutha orientale. Si Damas et son allié russe démentent, cette attaque à l'arme chimique a déclenché un tollé international.

Dans un communiqué conjoint, les Casques Blancs et l'ONG médicale «Syrian American Medical Society» (SAMS) ont affirmé qu'au moins 49 personnes avaient péri dans cette attaque aux «gaz toxiques». Ils disent avoir pris en charge un demi-millier de personnes victimes de difficultés respiratoires et dégageant une odeur de chlore. D'autres sources avancent un bilan beaucoup plus lourd.

Firas al-Doumi, un secouriste à Douma a évoqué «des scènes effroyables». «Il y avait de nombreuses personnes en train de suffoquer, certaines sont mortes immédiatement», a-t-il dit à des journalistes. «C'était un massacre. Il y avait une très forte odeur qui a entraîné des difficultés respiratoires chez les secouristes».

«Instruments d'extermination»

Il n'était pas possible de confirmer ces informations de source indépendante. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), onze personnes sont mortes étouffées par la fumée des bombardements conventionnels. Soixante-dix autres personnes présentaient des signes d'intoxication après des raids de l'aviation syrienne.

Mais l'organisation basée à Londres n'était pas en mesure de confirmer l'utilisation d'armes chimiques à Douma. Le régime syrien a qualifié ces accusations de «farce» et de «fabrications». Moscou a «démenti fermement cette information». L'Iran, qui soutient aussi Damas, a lui parlé d'un nouveau «complot» contre le régime de Bachar el-Assad.

Ce drame a suscité un concert de condamnations internationales. «...rien, rien ne peut justifier l'usage de tels instruments d'extermination contre des personnes et des populations sans défense», a dit le pape François devant des milliers de fidèles place Saint-Pierre. Le patron de l'ONU Antonio Guterres s'est dit «particulièrement alarmé» par le recours présumé au gaz.

Le Conseil de sécurité va se réunir

La Grande-Bretagne a estimé que si cette attaque à l'arme chimique est confirmée, «il s'agirait d'un nouvel exemple de la brutalité du régime d'Assad». La Turquie, parrain de groupes rebelles, a dit soupçonner fortement le régime d'être responsable de l'attaque présumée. Un régime dont «les antécédents en matière de recours aux armes chimiques sont connus».

Pour l'Union européenne, il y a «évidence» d'une nouvelle attaque chimique. L'UE «condamne dans les termes les plus vifs le recours aux armes chimiques et appelle à une réaction immédiate de la part de la communauté internationale».

Sous l'impulsion de la France, neuf pays ont demandé une réunion urgente lundi à 17h30 (heure suisse) du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-on appris dimanche de sources diplomatiques. La demande de cette réunion est signée de la France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Koweït, de la Suède, de la Pologne, du Pérou, des Pays-Bas et de la Côte d'Ivoire, a-t-on précisé de mêmes sources.

Du côté de Washington, le président Donald Trump a averti qu'il faudrait «payer le prix fort» pour cette «attaque chimique insensée». Il a pointé du doigt la responsabilité de la Russie et de l'Iran, un autre soutien de M. Assad qu'il a qualifié «d'animal».

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...