Le FBI met son nez dans les affaires de Trump

Les autorités américaines ont enquêté bien avant 2016 sur les velléités immobilières de Donald Trump dans les ex-Républiques soviétiques. Il voulait, paraît-il, construire le Las Vegas de la Baltique. C'est ainsi que commence l'article du «Guardian», qui dit avoir eu accès à des informations exclusives concernant les affaires immobilières avortées de l'actuel président américain, qui n'était alors qu'un homme d'affaires.

C'est sur Riga, capitale de la Lettonie que Donald Trump et ses associés avaient visiblement jeté leur dévolu. Le but: ériger un complexe de loisirs et d'hébergement fastueux. Dans cette optique, Trump et sa fille Ivanka se sont entretenus avec Igor Krutoy, un soutien notoire de Vladimir Poutine. Mais les tractations se sont arrêtées lorsque les autorités lettones ont interrogé Igor Krutoy et un autre homme d'affaires dans le cadre d'une enquête criminelle majeure là-bas.

La Lettonie a demandé l'assistance administrative des Etats-Unis, qu'elle a obtenue en 2015. (nxp)