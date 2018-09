Le FBI ouvre une enquête sur Kavanaugh

Soutenu par Donald Trump, Brett Kavanaugh a franchi vendredi une nouvelle étape vers son accession controversée à la Cour suprême. Mais, à la demande d'un sénateur, le président américain a donné l'ordre au FBI d'ouvrir une enquête complémentaire sur ce magistrat.

M. Kavanaugh a reçu le feu vert de la commission judiciaire du Sénat, dont les 21 membres ont voté strictement selon leur affiliation politique. Les 11 républicains ont recommandé sa confirmation, alors que les 10 démocrates s'y sont opposés. Pour être élu, il doit encore convaincre l'ensemble des sénateurs lors d'un vote final de confirmation en séance plénière.

Senate panel approves Brett Kavanaugh's Supreme Court nomination but full vote could be delayed to allow for FBI investigation https://t.co/4PYXJ8n5HT pic.twitter.com/kHdMLdsJ6H — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 28, 2018

Mais cela fut au prix d'un rebondissement: un sénateur républicain, Jeff Flake, qui pourrait détenir la clé de sa confirmation, a exigé que le FBI mène des investigations sur les faits d'agression sexuelle dont l'accuse Christine Blasey Ford. Le témoignage poignant de l'universitaire jeudi devant ces mêmes élus du Sénat a ému une grande partie des Américains, les autres prenant le parti du juge.

Coopération

«Le pays est en train de se déchirer et nous devons nous assurer d'une procédure en bonne et due forme», a déclaré M. Flake, un républicain modéré et grand critique de Donald Trump. Il a laissé entendre qu'il pourrait se désolidariser de la majorité républicaine si son souhait n'était pas respecté.

Brett Kavanaugh's Supreme Court confirmation has hit major snag after Sen. Jeff Flake said “it would be proper to delay the floor vote” for an FBI investigation https://t.co/9bu4BTZGgj pic.twitter.com/gg8088T6ox — POLITICO (@politico) September 28, 2018

La commission a finalement accepté de reporter son vote sur le juge Kavanaugh d'une semaine, au maximum, pour laisser le temps au FBI d'enquêter. Les républicains disposent au Sénat d'une courte majorité de 51 sièges, contre 49 pour les démocrates, et ne peuvent se permettre qu'un seul désistement.

«J'ai ordonné au FBI de mener une enquête supplémentaire pour mettre à jour le dossier du juge Kavanaugh», a indiqué M. Trump dans un communiqué. «Comme l'a demandé le Sénat, cette mise à jour doit être limitée dans son périmètre et menée à bien en moins d'une semaine», a-t-il ajouté. Le magistrat autour duquel s'est cristallisée une intense controverse cette semaine a indiqué accepter de coopérer.

Tensions politiques et émotions

C'est dans un climat extraordinaire de vives tensions politiques et d'émotions poussées à leur paroxysme que s'est déroulé vendredi le vote de la commission judiciaire. Furieux, plusieurs démocrates ont quitté la salle avant le vote, en signe de protestation.

Les enjeux sont cruciaux. Sous le coup d'accusations d'agressions sexuelles, qu'il nie catégoriquement, mais aussi perçu comme profondément ancré à droite, Brett Kavanaugh, 53 ans, pourrait faire basculer du côté conservateur la plus haute juridiction des Etats-Unis, dont les juges sont nommés à vie.

Le Sénat a le dernier mot sur les nominations présidentielles à la Cour suprême. Et il arbitre des questions de société les plus épineuses comme le droit à l'avortement, le mariage homosexuel ou la régulation des armes à feu.

Une poignée de sénateurs décisifs

Un grand suspense demeure sur le vote d'une poignée de sénateurs qui pourraient faire basculer la confirmation de Brett Kavanaugh. Parmi eux, Jeff Flake avait annoncé vendredi matin qu'il voterait oui, avant d'être pris à partie dans les couloirs du Sénat par des femmes indignées.

«Vous me dites que mon agression ne compte pas, que ce qui m'est arrivé ne compte pas et que vous laissez les gens qui font ces choses accéder au pouvoir», a lancé l'une d'elles, alors que des dizaines de manifestants se sont aussi rassemblés devant la Cour suprême.

Visiblement affecté, il a finalement demandé à ce que le vote en séance plénière soit retardé. Une demande rapidement applaudie par une autre républicaine au vote incertain, Lisa Murkowski. Le doute demeure sur leur décision finale, ainsi que celle d'une autre républicaine, Susan Collins, qui défend le droit à l'avortement.

Choix cornélien

Du côté des démocrates, un sénateur élu dans les terres pro-Trump de l'Indiana et jouant sa difficile réélection, Joe Donnelly, a annoncé vendredi qu'il voterait contre Brett Kavanaugh. Face à une équation similaire, Joe Manchin et une autre démocrate, Heidi Heitkamp, réservent encore leur décision. Ils avaient tous trois voté pour le précédent candidat de Donald Trump à la Cour suprême, Neil Gorsuch.

A un peu plus d'un mois d'élections parlementaires cruciales, ces élus s'inquiètent d'une posture potentiellement coûteuse sur le plan électoral, à une époque d'une prise de conscience accrue des violences faites aux femmes.

Les chefs républicains, eux, apparaissent toujours résolus à voir Brett Kavanaugh siéger sans attendre à la Cour suprême. Avec en tête le président américain, qui l'a de nouveau assuré de son soutien vendredi. Je n'ai «pas du tout» songé à lui trouver un remplaçant, a-t-il affirmé. (afp/nxp)