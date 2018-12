Le FMI approuve l'aide à l'Ukraine

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi avoir approuvé un programme d'aide financière en faveur de l'Ukraine avec un déblocage immédiat de 1,4 milliard de dollars. Le programme porte sur un prêt total de 3,9 milliards de dollars sur une période de 14 mois, précise un communiqué du FMI.

L'institution de Washington avait donné son feu vert de principe à ce programme mi-octobre à Kiev, qui sort d'une sévère crise économique et doit faire face à d'importantes échéances de dettes d'ici 2020.

«Les autorités ukrainiennes ont rétabli avec succès la stabilité macro-économique et la croissance avec le soutien de la communauté internationale», a commenté David Lipton, le numéro 2 du Fonds. Il souligne en outre que «la politique monétaire et budgétaire ainsi qu'un régime de taux de change flexible ont contribué à réduire les déficits budgétaires». «Les réserves (d'argent) ont été en partie reconstituées et la confiance (des marchés) s'est améliorée», a-t-il ajouté.

Mieux faire contre la corruption

Fin novembre, la directrice générale du FMI Christine Lagarde avait estimé que les conditions étaient réunies pour approuver ce programme d'aide aux conditions exigées par l'institution.

Le parlement ukrainien avait notamment adopté le budget pour 2019 prévoyant un déficit d'environ 2,3% du produit intérieur brut, une hausse des tarifs de gaz et de chauffage ainsi que l'amélioration de la gouvernance des banques détenues par l'Etat. La ministre ukrainienne des Finances, Oksana Markarova, avait alors assuré aux députés que ce budget «équilibré et réaliste» permettrait «de commencer sereinement l'année 2019».

David Lipton exhorte néanmoins à plus de progrès dans la lutte contre la corruption et en matière de privatisation pour attirer davantage d'investisseurs étrangers et «améliorer d'une manière générale le climat des affaires». Le FMI table sur une croissance de 3,3% en Ukraine pour 2018 et de 2,7% en 2019 après 2,5% en 2017. (afp/nxp)