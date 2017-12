Le FPÖ agacé par des critiques «issues du passé»

Appel à mettre au ban de l'Europe

Des personnalités de différents pays ont publié jeudi un appel à «mettre au ban de l'Europe» le nouveau gouvernement autrichien composé de la droite et de l'extrême droite et à boycotter la prochaine présidence de l'UE par l'Autriche. Fustigeant «le silence et l'apathie coupables» face à l'arrivée de l'extrême droite au gouvernement, les signataires disent «refuser l'idée selon laquelle la progression du nationalisme et la fin de la démocratie seraient une fatalité, et l'action contre les héritiers du nazisme, inutile voire illégitime».