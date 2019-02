Le Gilet jaune Eric Drouet au tribunal

Une figure du mouvement des «gilets jaunes» au tribunal: Eric Drouet, dont l'interpellation le 2 janvier avait indigné à gauche comme à droite, est jugé vendredi matin à Paris pour «organisation de manifestations sans déclaration préalable».

Le chauffeur routier de Seine-et-Marne comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris deux jours après l'ex-boxeur Christophe Dettinger. Ce dernier a été condamné à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, pour avoir violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de l'acte 8 des «gilets jaunes».

Eric Drouet est lui jugé pour l'«organisation sans déclaration préalable» de deux manifestations, le 22 décembre - l'acte 6 des «gilets jaunes» lors duquel il avait déjà été interpellé - et le 2 janvier. Il encourt six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.

Le 2 janvier, Eric Drouet a été arrêté près des Champs-Élysées, encadré par des policiers hués par des «gilets jaunes». Ce père de famille de 33 ans se défend d'être un leader des «gilets jaunes» mais ses prises de parole pèsent dans la contestation.

Etat de droit

Le médiatique Eric Drouet est un des initiateurs de la première mobilisation nationale des «gilets jaunes» le 17 novembre. C'est lui qui avait créé l'événement Facebook «Blocage national contre la hausse des carburants». Il est devenu l'un des visages les plus connus de ce mouvement de contestation qui dure depuis trois mois et représente la plus grave crise du mandat d'Emmanuel Macron.

Le gouvernement, qui veut faire voter une loi «anticasseur» prévoyant notamment des interdictions administratives de manifester, a défendu l'interpellation du routier au nom de l'État de droit. «Quand quelqu'un organise une manifestation alors qu'elle n'est pas déclarée, c'est qu'il ne respecte pas l'État de droit», a estimé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.

Eric Drouet sera par ailleurs jugé le 5 juin pour port d'arme prohibé, en l'espèce un bâton, lors de la manifestation du 22 décembre. (ats/nxp)