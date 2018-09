Le Japon heurté par un typhon, des blessés

Un puissant typhon a fait des blessés samedi en atteignant l'île d'Okinawa, dans le sud-ouest du Japon, et devrait faire d'autres dégâts en poursuivant son chemin dans l'archipel lors du week-end, a-t-on appris auprès des autorités.

Le typhon #Trami devrait balayer le #Japon du sud vers le nord durant le week-end. Il pourrait se ré-intensifier en catégorie 3 sur l'archipel d'Okinawa demain en fin de journée. pic.twitter.com/mO74faNpZz — Keraunos (@KeraunosObs) 27 septembre 2018

Appelé Trami, ce typhon avec des vents chronométrés jusqu'à 216 km/h devrait atteindre l'île principale de Honshu tôt dimanche, et provoquer de fortes intempéries dans de nombreuses régions jusqu'à lundi.

Des images des télévisions nippones montraient samedi des branches arrachées qui bloquaient une artère de la ville de Naha, des vagues imposantes se briser sur des digues, ou la pluie tomber à l'horizontale. Cinq personnes ont été blessées à Okinawa, selon un bilan provisoire.

Quelque 600 personnes ont dû être dirigés vers des abris, et plus de 121'000 foyers ont été privés d'électricité, a indiqué la télévision publique NHK. Ce 24e typhon de l'année en Asie devrait prendre la direction de Kyushu puis de Honshu, et balayer ainsi le Japon du sud-ouest au nord-est.

Un précédent typhon, Jebi, le 21e de l'année dans la région, avait tué plus de 10 personnes début septembre dans l'ouest de l'archipel, provoqué divers dégâts matériels, et paralysé l'aéroport d'Osaka (Kansai International Airport), construit sur une île artificielle en mer, avec des pistes envahies par les eaux. (afp/nxp)