Le Japon sourd au mouvement #MeToo

Rinko Nakajiri dit avoir été violée à 17 ans par un producteur qui lui avait promis de lui faire enregistrer un disque, mais elle n'avait jamais révélé son agression, terrifiée à l'idée de briser ses rêves de carrière.

Vingt ans plus tard, cette femme au foyer a quitté depuis longtemps le monde de la musique et a décidé d'affronter ses démons, encouragée par le mouvement #MeToo de libération de la parole des victimes de violences sexuelles.

