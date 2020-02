Le Jihad islamique annonce la reprise des tirs

Le Jihad islamique palestinien a annoncé lundi soir avoir repris ses tirs contre Israël en raison de la poursuite des frappes de l'armée israélienne contre la bande de Gaza.

Après deux jours d'affrontements avec Israël, le mouvement islamiste armé avait auparavant affirmé mettre fin à sa «riposte militaire». Mais son porte-parole, Abou Hamza, a annoncé un peu plus d'une heure plus tard la reprise des tirs en «réponse» aux frappes persistantes de l'armée.

Le mouvement, deuxième plus important groupe islamiste armé de Gaza après le Hamas qui contrôle l'enclave palestinienne, a lancé depuis dimanche environ 60 roquettes vers le territoire israélien, dont la majorité a été interceptée par le bouclier antimissiles d'Israël.

En parallèle, des avions de combat et des chars de l'armée israélienne ont bombardé des cibles du mouvement à travers la bande de Gaza, enclave paupérisée où vivent deux millions de Palestiniens sous strict blocus israélien.

«Nous avons annoncé la fin de notre riposte militaire pour les assassinats commis à Khan Younès (Gaza) et à Damas (Syrie) mais l'ennemi n'a pas pris acte et a attaqué notre base et nos combattants», a déclaré Abou Hamza. «C'est pourquoi nous annonçons avoir répondu selon la formule 'une frappe pour une frappe'».

Engin explosif

Les violences des deux derniers jours ont été déclenchées quand deux combattants du Jihad islamique ont tenté «de placer un engin explosif à proximité» de la barrière séparant Israël de l'enclave palestinienne, selon l'armée israélienne.

Ils ont été la cible de tirs de soldats israéliens. L'un d'eux a été tué et son corps récupéré par un bulldozer militaire israélien.

Ces nouvelles tensions entre Israël et le Jihad islamique, un groupe jugé proche de l'Iran, interviennent à une semaine des élections législatives cruciales pour la survie politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. (AFP/nxp)