Le Jihad islamique clôt sa «riposte militaire»

Le Jihad islamique palestinien a annoncé lundi soir la fin de sa «riposte militaire» à Israël au terme de deux jours d'affrontements ayant mené à la mort de trois de ses combattants dans la bande de Gaza et en Syrie.

«Les Brigades Al-Quds annoncent qu'elles ont mis fin à leur réponse militaire aux assassinats à Khan Younès (Gaza) et à Damas (Syrie)», a déclaré dans un communiqué la branche militaire du Jihad islamique qui a lancé environ 60 roquettes vers Israël depuis dimanche en représailles à ces morts.

Ces nouvelles tensions entre Israël et le Jihad islamique, un groupe armé jugé proche de l'Iran, interviennent à une semaine des élections législatives cruciales pour la survie politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

This morning, a rocket fired from Gaza hit a kindergarten in Southern Israel!

Since yesterday, 40 of such rockets were fired at Israeli towns.

Israel will protect its citizens from the terrorists' indiscriminate rocket fire. #HRC43 pic.twitter.com/geeMJVK0wZ