Le lanceur d'alerte Grigory Rodchenkov, qui a dévoilé le scandale du dopage institutionnalisé en Russie est apparu grimé pour sa première interview depuis l'affaire, diffusée dimanche sur CBS, expliquant toujours craindre pour sa vie, sûr que le Kremlin veut le faire taire pour de bon.

Dans cette première interview accordée à la télévision américaine depuis son arrivée dans le pays fin 2015, l'ancien chef du laboratoire antidopage de Moscou a renouvelé ses craintes. «Le Kremlin veut me faire taire», a affirmé dans cet entretien à l'émission 60 minutes de la chaîne CBS Rodchenkov, rouage essentiel du programme de dopage institutionnalisé avant de faire défection.

In 2015, Grigory Rodchenkov escaped to the U.S. carrying the files of Russia’s doping program. The former director of Russia’s anti-doping lab in Russia says the Kremlin wants him to stop talking. #60Minutes pic.twitter.com/ShCFdAvHD4 — 60 Minutes (@60Minutes) 12 février 2018

Il avait déjà fait part du projet supposé du Kremlin à plusieurs reprises après s'être enfui, suite à la mort brutale et rapprochée de deux responsables de l'agence russe antidopage (RUSADA). Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre en Russie.

Déguisement complet

L'émission de CBS a montré Rodchenkov se déguiser et enfiler un gilet pare-balles pour se promener. «Le déguisement c'est pour des raisons de sécurité», explique l'homme qui a rasé sa moustache et change régulièrement de couleur de cheveux. «J'ai des informations selon lesquelles ma vie est en danger et on a pris les précautions nécessaires». «Je ne suis pas un menteur, je ne disais pas la vérité quand j'étais en Russie mais depuis que je suis arrivé aux Etats-Unis je dis la vérité», a poursuivi l'homme de 59 ans, qui souhaite à présent mettre à profit son temps pour exposer les affaires de dopage et essayer de faire évoluer les choses. Il a déjà témoigné à distance devant le Tribunal arbitral du sport.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG — 60 Minutes (@60Minutes) 8 février 2018

Fataliste, il doute cependant que les Jeux olympiques voient un jour tous les athlètes jouer le jeu, propres. «On peut essayer d'y croire mais c'est la nature humaine», a-t-il dit. «Ce sont nos péchés, cela n'a rien à voir avec le sport. Il y a 10, 15% qui sont incorrigibles. On ne peut rien y faire, il y a des tricheurs par nature».

Du fait des révélations de Rodchenkov, la Russie a perdu de nombreuses médailles des JO de Sotchi en 2014 et elle n'a pas été autorisée à participer aux Jeux de Pyeongchang. Les athlètes russes «propres» invités par le Comité international olympique (CIO) concourent ainsi sous la bannière olympique. (si/nxp)