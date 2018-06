Le Lifeline attendu à Malte avec 233 migrants

Le navire humanitaire Lifeline attendait mercredi de pouvoir accoster à Malte avec à son bord 233 migrants que six pays européens dont l'Italie et la France ont accepté de prendre en charge, selon les dirigeants italien et français.

«Je viens d'avoir le Premier ministre Muscat au téléphone: le navire de l'ONG Lifeline accostera à Malte», a déclaré le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte dans un communiqué, ajoutant que «l'Italie accueillera une partie des migrants». Il n'a pas précisé quand le navire, qui attendait depuis une semaine un port d'accueil, serait autorisé à accoster à Malte, ni combien de migrants l'Italie prendrait à sa charge.

Les migrants seront répartis sur six pays, à raison de «quelques dizaines d'individus par pays» d'accueil, a précisé le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Rome, à l'issue d'une visite au pape François.

M. Macron a, par ailleurs, indiqué avoir discrètement rencontré la veille Giuseppe Conte et évoqué avec lui le dossier des migrants qui empoisonne les relations entre les deux pays.

Répartition des migrants

Malte a accepté d'accueillir le Lifeline bloqué depuis des jours au large de ses côtes, que l'Italie avait refusé, avec un accord pour répartir les migrants parmi des pays membres volontaires. Parmi eux figure aussi le Portugal.

Mais le gouvernement maltais a aussi annoncé dans un communiqué que si le Lifeline arrivait sur l'île, il enquêterait et prendrait des mesures contre le navire «qui a ignoré les instructions données conformément aux règles internationales par les autorités italiennes».

«Nous avons reçu un message de Malte à 6.00 PM (16H00 GMT) disant que nous n'étions pas autorisés à entrer dans les eaux territoriales. Nous ne pouvons donc pas confirmer ce qui est dit dans les médias», a précisé sur twitter l'ONG Lifeline.

