Le Likoud accusé de cacher des caméras

Le principal parti arabe en Israël a déposé une plainte mardi auprès de la commission électorale. Des militants du Likoud, le parti du Premier ministre sortant, ont été surpris avec des caméras dans des bureaux de vote de secteurs majoritairement arabes.

Plus de 6,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes mardi en Israël où le Premier ministre Benjamin Netanyahu brigue un cinquième mandat. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux paraissent montrer des militants du Likoud (droite) participant au contrôle des opérations de vote et interpellés par d'autres observateurs parce qu'ils cachaient des caméras sur eux.

La commission électorale examine ces accusations et la légalité ou non de la présence de ces caméras dans les bureaux de vote, a dit un porte-parole. La police israélienne a constaté «un certain nombre de possibles irrégularités dans des bureaux de vote dans la région du nord» d'Israël, selon son porte-parole Micky Rosenfeld.

Bibi’s Likud party sews suspicion of Arabs exercising their very basic political right to vote, distributing 1,300 cameras to its supporters in Arab localities. The Elections Committee has ordered their removal. In the video, man admits the Likud party gave him the camera. pic.twitter.com/shipCyxrDQ