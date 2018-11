Le Mexique va peut-être légaliser le cannabis

Un projet de loi visant à légaliser la marijuana au Mexique a été déposé mardi par le parti Morena du président élu Andres Manuel Lopez Obrador. Il avait promis durant la campagne d'ouvrir un débat sur la dépénalisation des drogues pour lutter contre les violences liées au narcotrafic.

L'auteure du projet de loi est la sénatrice et future ministre de l'Intérieur du gouvernement de M. Lopez Obrador, Olga Sanchez Cordero. «Cette initiative propose un modèle de régulation responsable et adapté à la réalité mexicaine», déclare le document publié sur le site internet du Sénat mexicain.

Le projet de loi devrait être présenté jeudi aux sénateurs, a indiqué aux médias locaux Ricardo Monreal, coordinateur législatif du parti Morena, qui détient avec ses alliés la majorité aux deux chambres du Congrès. Si la loi était adoptée, le Mexique deviendrait le troisième pays au monde à légaliser l'usage récréatif de la marijuana après l'Uruguay et le Canada.

Primera Sala reiteró inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo recreativo de marihuana. Lo que permitió integrar jurisprudencia sobre el tema. pic.twitter.com/1p9stESEYn — Suprema Corte (@SCJN) 1 novembre 2018

Le projet de loi prévoit une «stricte régulation» encadrant la production, la vente et la consommation. La loi autoriserait les consommateurs à cultiver 20 plants en même temps et à produire 480 grammes par an pour leur consommation personnelle.

Les députés mexicains avaient adopté en avril 2017 une loi autorisant l'usage médicinal et scientifique du cannabis, sous l'impulsion du président sortant Enrique Peña Nieto, qui s'opposait toutefois à son usage récréatif. Malgré le déploiement de l'armée en 2006 pour lutter contre le narcotrafic, les violences liées aux cartels de drogue ont explosé dans le pays. En 2017, le Mexique a enregistré le chiffre record de 28'711 assassinats. (ats/nxp)