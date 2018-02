Le Mouvement 5 Étoiles aux portes du pouvoir

Avec 29% d’intention de vote à dix jours des élections législatives, le Mouvement 5 Étoiles (M5S) fondé par le comique Beppe Grillo est en position de force. Toutefois, il n’a jamais eu de responsabilité gouvernementale. Alors qu’il est désormais candidat pour diriger le pays, l’attention se porte sur les résultats des maires du mouvement qui ont gouverné deux grandes villes de la Péninsule: Rome et Turin. «À Rome, il y a un complot pour nous faire gagner.» La phrase prononcée durant la campagne municipale de février 2015 par la députée du M5S Paola Taverna n’était pas un lapsus. Elle avait compris que la mairie de la Ville éternelle serait pour le mouvement une vitrine… Mais une vitrine empoisonnée. Le mandat de Virginia Raggi, l’avocate de 36 ans élue à Rome, s’est très tôt transformé en chemin de croix. Une dizaine de ses assesseurs ont été contraints de démissionner après les révélations de leurs ennuis judiciaires ou de leur proximité avec la droite fasciste. Raffaele Mara, son bras droit, a été arrêté dans une affaire de corruption. Un dossier qui vaut à Virginia Raggi une inculpation pour faux témoignage.

Rome figée

Dans les rues de la Ville éternelle, les choses ne vont pas mieux. Les ordures se répandent et Honda installe à Rome son centre d’essais, car nulle part ailleurs on ne trouve une chaussée en aussi mauvais état. Les transports publics sont à l’agonie et 17 autobus ont pris feu en moins d’un an alors qu’ils étaient en service. Mais plus que le présent, c’est désormais l’avenir qui inquiète les Romains. Car dans son refus de «se salir les mains avec la vieille politique», Virginia Raggi a bloqué tous les grands projets: la candidature aux Jeux olympiques, la troisième ligne de métro, les initiatives culturelles. Rome est figée dans sa beauté décadente et la moitié des électeurs de Virginia Raggi avouent qu’ils ne revoteraient pas pour elle.

Turin endeuillée

Turin est loin de Rome. Géographiquement et culturellement. L’ancienne capitale de la dynastie des Savoie a été façonnée par l’esprit rigoureux de l’industrie automobile. Chiara Appendino, la maire élue sous les couleurs du M5S, en semble la démonstration. Sérieuse, bien introduite dans les milieux industriels, elle détonne, avec les élucubrations de certains de ses compagnons du mouvement adeptes des «fake news» sur les extraterrestres ou les attentats du 11 septembre.

Jusqu’au 3 juillet 2017. Ce soir-là, 35 000 personnes étaient réunies place San Carlo pour assister à la retransmission sur un écran géant de la finale de la coupe de l’UEFA opposant la Juventus de Turin au Real de Madrid. Un pétard créé un vent de panique. Le mouvement de foule provoque un mort et 1526 blessés. Les résultats de l’enquête sont accablants: les règles de sécurité les plus élémentaires n’ont pas été respectées. Une vingtaine de membres de l’équipe municipale, dont Chiara Appendino, sont mis en examen pour homicide involontaire.

«Un vote d’opinion»

Pourtant, ces déboires ne devraient pas nuire au M5S le 4 mars prochain. «Le mouvement fonde son discours politique sur les mérites du citoyen ordinaire qui s’oppose à la caste corrompue», explique Massimiliano Panarari, professeur de communication politique à l’Université LUISS de Rome. «Dans sa narration, il est anthropologiquement différent, seul détenteur d’une éthique politique. Ses électeurs considèrent que l’honnêteté, qu’ils prêtent à tort ou à raison à leurs élus, compte davantage que la compétence. Les débâcles des administrations locales n’influencent pas le scrutin national car, plus qu’un vote sur le mérite, c’est un vote d’opinion.» Cette identité, qui fait la force électorale du mouvement, est aussi sa limite. Drapé dans sa «différence anthropologique», le M5S refuse par principe de s’allier avec une autre force politique. Et sans alliance, ses chances d’obtenir une majorité au parlement sont pratiquement nulles. (24 heures)