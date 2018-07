Le Panthéon ouvre ses portes à Simone Veil

La France rend dimanche un ultime hommage à Simone Veil au Panthéon, où cette figure de la vie politique française et européenne, survivante des camps nazis, reposera désormais, avec son mari, au milieu des grands noms de l'Histoire de France. C'est à la mi-journée que les cercueils des époux Veil entreront dans l'imposant édifice néo-classique à Paris.

Ils seront accompagnés par la famille et par le président français Emmanuel Macron, qui aura présidé sur le parvis la cérémonie à laquelle sont attendus un millier d'invités, dont les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Les anonymes devraient être nombreux aussi à accompagner les cercueils qui, recouverts du drapeau tricolore, quitteront à 10H30 (08H30 GMT) le Mémorial de la Shoah, où les Français leur ont rendu hommage vendredi et samedi.

???????? #SimoneVeil #Pantheon Simone Veil, survivor of #AuschwitzBirkenau , pushed the legalization of abortion, was a president of the #EUParliament She will be laid to rest at the Pantheon, alongside #Voltaire , #JJRousseau #VictorHugo #MarieCurie #Merci pic.twitter.com/1Hl31GYA6O

Ses combats ont «fabriqué l'époque»

Simone Veil entre au Panthéon un an après son décès, le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans, un délai extrêmement court par rapport aux 76 «grands hommes» qui l'ont précédée dans la nécropole laïque.

«L'une des raisons de cette panthéonisation rapide est que Simone Veil est une figure transgénérationnelle dont les combats ont fabriqué l'époque», explique l'Elysée, qui supervise la cérémonie.

La décision prise par le président Macron a été saluée quasi unanimement, les Français considérant Simone Veil comme «une figure de la République» qui transcende le clivage gauche-droite, selon la présidence.

Reminder: to prepare the burial of #SimoneVeil at the #Panthéon on July1, the monument is closed to the public.

Reopening July 2 at 4pm, until 10pm.

Free entrance for all July2-8 (but no access to the higher levels)



Ceremony will take place on July1 from 11am. pic.twitter.com/ekxjC6KC90