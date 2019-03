«Le Royaume-Uni est connu pour sa résilience»

«M. Speaker» est très occupé. Alors que le parlement britannique tente d’arracher le contrôle du Brexit des mains de la première ministre Theresa May, John Bercow mène les débats les plus houleux qu’il ait connus en une décennie comme président de la Chambre des Communes. Ce conservateur de 56 ans, marié à une militante travailliste, ne peut s’exprimer sur le dossier brûlant du moment. Mais ses prestations télévisées, son sens de la rhétorique et ses cravates colorées ont fait de lui l’une des figures emblématiques du processus chaotique que vit le Royaume-Uni.

En Europe, quand on pense au parlement britannique, on pense à vous. Cela vous surprend-il?

Certains s’amusent de mon usage constant de «order, order!», de ma façon de construire mes phrases ou se permettent des remarques vestimentaires sans vergogne. En particulier concernant mes cravates. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis qui je suis. Je ne joue pas un rôle, ce n’est pas un stratagème. Je parle comme j’ai toujours parlé depuis mon enfance et j’ai hérité cela de mon père.

Mais le John Bercow qu’on voit à la télé n’est-il pas un personnage théâtral lorsqu’il crie «order»?

L’usage de ce terme remonte à plusieurs siècles, je ne l’ai pas inventé. Le président ouvre les débats à la Chambre des Communes en disant «order! order!» depuis des générations. Il récrimine aussi souvent ceux qui «chantent d’une position sédentaire», c’est-à-dire qui parlent en restant assis. «De l’ordre, l’honorable gentilhomme ne devrait pas chanter d’une position sédentaire!» disaient mes prédécesseurs. Certes, j’ai mes propres expressions. Est-ce que je pense au côté théâtral? Sans doute. Ce n’est pas une représentation, mais il faut manier la situation avec humour. Je suis souvent confronté à des moments de conflit où les nerfs lâchent, alors je tente de calmer la situation avec quelque chose de léger.

Est-il vrai que, enfant, vous résumiez le «Times» à vos camarades? Étiez-vous déjà un politicien?

Un peu, oui. Je me suis présenté à une élection de classe en 1972 lorsque j’avais neuf ans. Je n’avais pas de plateforme idéologique, mais j’ai fait campagne contre les déjeuners servis à l’école en disant qu’ils étaient dégoûtants. Cela m’a rendu très impopulaire auprès des dames de la cantine et j’ai terminé deuxième. Mon attrait pour les discours vient de mon père. Il était très conservateur sans être politiquement actif, un «politicien de salon». Il pontifiait depuis son fauteuil mais parlait bien. Comme j’étais un garçon de petite taille entouré de plus grands qui employaient leurs poings, j’employais mes mots.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entrer en politique?

L’Hiver du mécontentement de 1978, ses grèves dans le secteur public et le gouvernement travailliste de l’époque. Sous l’influence de mon père, j’ai pensé: «on ne gère pas un pays comme cela». Je suis allé écouter Margaret Thatcher, qui était l’élue de ma circonscription. Je l’ai rencontrée et elle m’a dit: «M. Bercow! Êtes-vous membre des jeunes conservateurs?» Je lui ai répondu que non, mais qu’elle m’avait grandement inspiré. Elle m’a répondu: «Vous devez certainement l’être!» et m’a indiqué où m’inscrire au parti conservateur.

Vous êtes considéré comme un politicien qui transcende les clivages. Jeune, vous avez pourtant appartenu à un groupe d’extrême droite. Comment avez-vous changé?

En 2001, le parti conservateur a subi une importante défaite alors que Tony Blair était déjà au pouvoir depuis quatre ans. Je me suis demandé pourquoi nous restions si impopulaires auprès des électeurs. En un mot, nous étions vus comme insensibles à leurs besoins: la santé, l’éducation, les inégalités, les femmes, les minorités. Je me suis que si nous restions détachés de ce que veulent les gens, nous ne ferions que perdre, encore et encore. L’autre raison, c’est que j’ai eu une révélation en 2000 sur les questions LGBT sous l’influence de mon épouse. J’ai progressivement compris les arguments en faveur de l’adoption par des couples gays, puis de leur accès à un partenariat et enfin au mariage. J’ai vécu une authentique conversion.

Pour avoir refusé que Theresa May soumette une troisième fois le même accord au vote de la chambre, vous avez été accusé d’être partial.

Chaque président de la chambre subi le même reproche. Je me suis toujours montré prêt à entendre tous les points de vue. Je dépasse le temps réglementaire pour que tous puissent exprimer leur opinion. Les europhiles me critiquaient il y a quelques années, désormais ce sont les partisans du Brexit. J’ai donc énervé les deux camps et je pense que cela prouve que je suis équilibré. En tant que président, je trouve important de donner la parole aux minorités, pas uniquement au gouvernement ou à sa majorité. Je suis impartial au parlement, mais pas impartial à propos du parlement. Si j’ai un biais, c’est en faveur du parlement (ndlr: il frappe la table à plusieurs reprises). Le parlement a le droit d’être entendu.

Les divisions au sein de la société britannique sont-elles devenues plus visibles?

Non, je suis optimiste. Le Royaume-Uni et son peuple sont connus pour leur résilience, en particulier en temps de crise.

LENA (Leading European Newspaper Alliance) (24 heures)