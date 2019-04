Le Sri Lanka reconnaît une «défaillance» de sécurité

Le Sri Lanka a reconnu mercredi une «défaillance» en matière de sécurité. Les attentats djihadistes du dimanche de Pâques ont tué quelque 360 personnes, malgré des informations préalables de la communauté du renseignement.

La gestion des autorités dans les jours ayant précédé ces attentats suicides, revendiqués par le groupe Etat islamique (EI), fait l'objet de critiques croissantes. Une note prévenant que le mouvement islamiste local National Thowheeth Jama'ath (NTJ) préparait des attentats, n'a pas été communiquée au chef de gouvernement et à des ministres de haut rang.

L'alerte se basait sur des éléments transmis par «une agence de renseignement étrangère» et avait été diffusée aux services de police. «Il y a clairement eu une défaillance de la communication de renseignements. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités car si l'information avait été transmise aux bonnes personnes, cela aurait pu éviter ou réduire» l'impact de ces attentats, a reconnu mercredi le vice-ministre de la Défense, Ruwan Wijewardene.

#SriLanka's President #MaithripalaSirisena said on Tuesday that he would move quickly to restructure country's intelligence and security apparatus in response to a failure to act on warnings received ahead of the Easter Sunday attacks. #SriLankaAttacks https://t.co/Gkla3Z4sUA