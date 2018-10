Le Suisse qui vit au cœur du conflit ukrainien rentre chez lui

C’est la seule guerre en cours sur le continent européen et elle a coûté à la vie à plus de 10'300 personnes. Le poids a donc été très lourd à porter pour Alexander Hug, 46 ans, diplômé de l’Université de Fribourg et ancien officier de l’armée suisse. Pendant plus de quatre ans, le chef adjoint de la mission d’observation en Ukraine de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en a été le visage médiatique, et une personnalité clé dans les négociations de paix. Le 31 octobre, il fera ses adieux aux 700 observateurs qui parcourent quotidiennement la ligne de front qui coupe le Donbass entre forces ukrainiennes d’un côté et séparatistes prorusses soutenus par la Russie de l’autre.

Avez-vous le sentiment d’une mission accomplie avant de partir?

Il ne serait pas très correct de ma part de dire que le processus en cours, c’est-à-dire le retour de la stabilité en Ukraine, est terminé. Mais il faut dire aussi que ce n’était pas à moi de faire cela. Nous avons apporté notre contribution. Mais il ne m’est pas facile de partir, en particulier parce que je sais que le conflit dans l’Est peut être résolu très rapidement, en tout cas d’un point de vue militaire.

Le conflit entre dans son 5e hiver. Pourquoi pensez-vous qu’il pourrait s’arrêter rapidement?

Par exemple, quand les parties en présence veulent respecter un cessez-le-feu, tout s’arrête en une heure, ou avant la nuit. Cela veut dire que des ordres ont été donnés, et qu’ils sont respectés. C’est la partie frustrante. Malgré les faits que nous avons mis au jour, et des milliers de rapports journaliers depuis quatre ans et demi, il n’y a pas eu de motivation suffisante pour que les décideurs politiques mettent un terme au conflit. Et ce n’est pas l’OSCE qui décide. Ce sont les dirigeants à Moscou, à Kiev et dans certaines parties des régions de Donetsk et Louhansk. Ils ont signé les accords de paix, mais n’ont pas tenu leurs promesses.

Est-ce que vous pouvez entrevoir une solution à ce conflit?

Ce qui est clair, et c’est très positif, c’est que les civils des deux côtés de la ligne de contact ne croient pas dans ce conflit. Ils nous disent que ce n’est pas leur guerre. Et ils voient que ceux qui assurent les protéger se comportent très différemment sur le terrain. Les civils veulent juste que le conflit s’arrête. Si l’on ajoute à cela le fait que jusqu’à 40 000 personnes passent d’un côté à l’autre chaque jour, on voit que la solution ne va sans doute pas être trouvée sur le terrain, mais plutôt dans les centres de pouvoir. Ce n’est pas mon appréciation personnelle, c’est basé sur les signataires des accords de paix. Kiev, Moscou, Donetsk et Louhansk… se sont tous engagés à mettre un terme à cette folie, mais ils ne l’ont pas encore fait.

À l’inverse, craignez-vous de futures explosions de violence?

Dans la situation actuelle, une escalade est possible à n’importe quel moment. Parce qu’on gère le conflit au lieu de le régler. Les chars d’assaut, mortiers, l’artillerie, les lanceurs de missiles… les armes qui font le plus de dégâts devraient être retirées. Mais nos rapports montrent clairement qu’elles sont encore sur place. Nous en avons vu 3000 rien que cette année! 45% du côté gouvernement, 55% du côté non gouvernemental. Et c’est juste ce que nous avons vu. Il y en a bien plus.

Votre mission a documenté l’implication directe de la Russie comme les violations du cessez-le-feu par l’Ukraine. Mais beaucoup disent que la mission coûte cher, est inutile et doit s’achever.

C’est une décision qui revient au conseil permanent de l’OSCE. Et c’est aux États membres d’évaluer la mission. Ce sont eux qui la financent et la soutiennent politiquement. Je comprends les Ukrainiens, en particulier dans la zone de conflit. Ils sont frustrés car cela ne s’arrête pas. Mais il faut faire la part des choses. La mission n’est pas une condition de l’application des accords de paix. Les observateurs sont ici pour documenter la situation sur le terrain. C’est notre mission. La mission de l’Ukraine, de la Fédération de Russie, de Donetsk et de Louhansk, c’est d’en finir avec les violences. Alors je vous pose la question: qui a échoué?

Quelle est la suite pour vous?

Je ne connais pas ma future mission. Je voudrais partir sur une note positive. Sortir pour une fois des administrations régionales, des hôpitaux, des morgues, des écoles détruites, des centres de réfugiés… et aller voir quelques beaux endroits de l’Ukraine.

(24 heures)