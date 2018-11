Le Vatican bloque des mesures contre les abus

Le Saint-Siège a ordonné lundi à la conférence des évêques américains de ne pas se prononcer, lors de son assemblée générale, sur des mesures de lutte contre les abus sexuels en son sein, lui demandant d'attendre la tenue d'une conférence sur le sujet en février.

Lors de son discours d'ouverture, le cardinal Daniel DiNardo, président de la conférence, a confirmé avoir reçu une lettre de la Congrégation pour les évêques et annoncé qu'aucun vote ne se tiendrait lors de cette assemblée générale, contrairement à ce qui était prévu initialement.

Here's Cardinal DiNardo announcing this morning that U.S. bishops will NOT vote on a new Code of Conduct and commission to deal with allegations against bishops until after @Pontifex's global meeting in February #USCCB18 @WGRZ pic.twitter.com/o2ij0y4EN3