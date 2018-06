Le baroud d’honneur de Zeid al-Hussein face au Conseil des droits de l’homme

Sans hésiter. Ce lundi matin à Genève, le haut-commissaire Zeid Raad al-Hussein a dit ses quatre vérités aux États membres du Conseil des droits de l’homme, réunis pour trois semaines au Palais des Nations. Pour son dernier grand discours avant la fin de son mandat en août, le Jordanien a dénoncé la passivité générale et le silence coupable face à la montée des nationalismes. «L’ONU a précisément été créée pour éviter qu’ils ne renaissent!» a martelé cet insoumis face à un parterre de diplomates impassibles, encaissant sans broncher ses attaques contre l’amnésie des gouvernements qui défendent en priorité leurs intérêts étriqués, plutôt que le développement des droits de l’homme dans le monde.

Pas un mot dans son discours sur le retrait des États-Unis, dont l’annonce serait «imminente» si l’on en croit des sources citées par l’agence Reuters. Mais les sous-entendus du haut-commissaire sont limpides. Il n’en est pas à sa première pique, celui que tout le monde appelle familièrement «Zeid». D’ailleurs, il ne s’est pas gêné pour fustiger la politique migratoire de Washington, «qui punit des enfants pour les actions de leurs parents. Près de 2000 enfants ont été séparés de force des adultes. L’Association américaine de pédiatrie a qualifié cette pratique cruelle de «maltraitance voulue par le gouvernement» susceptible de causer «des dommages irréparables» avec des «conséquences à vie». L’idée qu’un quelconque État cherche à dissuader des parents en infligeant de tels abus sur des enfants est déraisonnable.»

«L’ONU est symptomatique du tableau général dans le monde. Elle est aussi formidable ou aussi pathétique que la situation prévalant sur la scène internationale.» Or, justement, le tableau qu’il brosse n’est pas réjouissant, notamment en ce qui concerne le nombre de pays qui ont refusé l’accès aux envoyés du Haut-Commissariat. «Presque 40 États n’ont reçu aucune visite d’un rapporteur spécial au cours des cinq dernières années», assène Zeid Raad al-Hussein. Il s’en prend au «mépris» et à «l’indifférence» du leadership syrien. Il relève qu’au Myanmar «il y a des indices clairs que des attaques systématiques, bien organisées et généralisées continuent de cibler les Rohingyas dans l’État Rakhine», constituant «possiblement des actes de génocide». Il s’élève contre «la gravité et l’étendue des violations des droits de l’homme au Venezuela». Il distribue les mauvais points à la pelle: Burundi, Inde et Pakistan, Nicaragua, Corée du Nord, Israël, Chine, Turquie, Bahreïn, Sud-Soudan, Rwanda, Indonésie, Bangladesh, Mexique, Cameroun, Russie… Chacun prend pour son grade.

Puis le haut-commissaire conclut sur une note très personnelle: «Cela a été la responsabilité la plus dure, le défi le plus grand et le poste le plus gratifiant que j’aie jamais occupé. Ça a été dur pour ma famille et cela a affecté ma relation avec le gouvernement de mon pays natal – le pays que j’ai eu l’honneur de représenter diplomatiquement pendant tellement d’années. Et cela m’attriste. Cependant, le prix à payer est modeste en comparaison avec celui que paient tant de défenseurs des droits de l’homme (…) qui font des sacrifices tellement plus grands, encore et encore, et qui sont à mes yeux les véritables héros du mouvement des droits de l’homme.»

Ovation debout dans la salle du Conseil des droits de l’homme. Par enthousiasme? Ou par soulagement? Zeid s’est tu. (24 heures)