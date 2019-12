Le bilan de l'éruption volcanique s'alourdit

Il n'y a pas d'espoir de retrouver des survivants de l'éruption d'un volcan lundi sur une île touristique de Nouvelle-Zélande, a annoncé la police néo-zélandaise. Elle a laissé entendre que plus d'une vingtaine de personnes seraient mortes.

Une cinquantaine de personnes visitaient White Island dans le nord de la Nouvelle-Zélande lorsque le volcan est entré en éruption soudainement en début d'après-midi, projetant des cendres et des roches dans les airs, selon la police.

Vingt-trois personnes ont pu quitter l'île, dont cinq sont ensuite décédées. Dix-huit, blessées et atteintes notamment de graves brûlures, ont reçu des soins. Plusieurs personnes, en nombre indéterminé, sont restées bloquées sur l'île.

White Island in the Bay of Plenty has started to erupt this afternoon. Before and after on the Geonet webcam, 2.10pm and 2.20pm: pic.twitter.com/V45M0iIWcO