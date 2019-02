Le bilan de l'immeuble effondré monte à 17 morts

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé samedi à «tirer les leçons» de l'effondrement d'un immeuble d'habitation de huit étages mercredi à Istanbul, qui a fait 17 morts, selon un nouveau bilan.

«Nous avons de très nombreuses leçons à tirer de ceci», a déclaré à la presse le chef de l'Etat turc, après s'être rendu sur le lieu du sinistre où les opérations de secours se poursuivaient, trois jours après l'effondrement de cet immeuble dans le district de Kartal sur la rive asiatique d'Istanbul. «Nous prendrons les mesures nécessaires», a-t-il ajouté, déclarant un peu plus tard que le bilan s'élevait désormais à 17 morts et 14 blessés.

Sur place, des dizaines de membres des équipes de secours s'affairaient, une grue soulevant d'immenses blocs de béton pour dégager les décombres à la recherche de victimes restantes, d'après un correspondant de l'AFP.

Erdogan rencontre des rescapés

Le président s'est également rendu à l'hôpital pour s'entretenir avec les rescapés, puis devait assister aux funérailles des neuf membres d'une même famille qui ont perdu la vie dans l'incident. Selon les médias turcs, cette famille vivait dans des appartement situés aux 5e, 6e et 7e étages de l'immeuble.

Leurs funérailles avaient commencé samedi en fin de matinée, en présence de plusieurs centaines de personnes, selon un correspondant de l'AFP sur place. Les proches endeuillés se tenaient près des cercueils des victimes, pendant que se déroulait la prière. Selon les autorités, 43 personnes sont domiciliées dans l'immeuble, qui comptait 14 appartements.

