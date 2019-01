Le bilan des inondations aux Célèbes s'alourdit

Le bilan des inondations et glissements de terrain de ces derniers jours en Indonésie a doublé vendredi, à 59 morts, selon l'agence de gestion des catastrophes. Il pourrait encore s'alourdir, 25 personnes étant toujours portées disparues.

Quelque 3400 personnes ont été évacuées après de fortes pluies et des vents puissants qui se sont abattus sur le sud de l'île de Célèbes, gonflant les cours d'eau et les faisant sortir de leur lit. Le dernier bilan faisait état jeudi de 30 morts.

Plusieurs dizaines de villages ont été inondés dans douze districts ainsi qu'une partie de la capitale de l'île, Makassar. «Je n'ai jamais vu (des inondations, ndlr) de cette ampleur. Ce sont les pires», a souligné le responsable de l'agence de gestion des catastrophes du sud de l'île de Célèbes.

All my prayers to people in Sulawesi Selatan ???? Hope it will be okay soon and please to all people stay safe there ????#PrayForSulsel pic.twitter.com/pxp11h2BAq