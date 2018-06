Le bilan du naufrage passe à 192 disparus

Jusqu'à 192 passagers pourraient être portés disparus après le naufrage d'un ferry dans un lac volcanique en Indonésie, selon un nouveau bilan mercredi de l'Agence de gestion des catastrophes. Celle-ci a triplé ses estimations initiales.

Almost 200 people are missing after a tourist ferry sank in Indonesia https://t.co/NTzbOcGelK pic.twitter.com/IvOaCh2riN