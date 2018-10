Le bilan s'alourdit après les inondations

«Tout est inondé»: au moins treize personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à la suite de pluies violentes et de graves inondations dans l'Aude, placé en vigilance rouge depuis 08h00. La crue y a atteint un niveau sans précédent depuis 1891.

Floure et Trèbes - selon le préfet. Dans cette zone, toutes les routes sont coupées et les écoles ont été fermées. La préfecture et les sapeurs-pompiers ont demandé aux habitants de rester chez eux.

Nombreux dégâts

Le bilan «est provisoire, et au fur et à mesure des reconnaissances qui interviendront dans l'intervention des secours, il est possible qu'il s'avère plus grave», a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe, attendu sur place dans l'après-midi avec le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

#EpisodeMediterraneen la station de #Trèbes vient de passer la #crue historique de décembre 1996, tandis que l’#orbiel au Nord de #carcasonne passe bientôt d’1 mètre la crue de 1999...

Les #Inondations dans l’#aude inquiètent d’autant plus que les #pluies ne faiblissent pas ! pic.twitter.com/3V2xlqDbxg — Sandra Bérénice Michel (@SandraBMichel) 15 octobre 2018

«On a de l'eau dans la maison, de l'eau partout. Tout est inondé, partout dans le village. Un pont s'est écroulé. Il y a des pompiers partout, on ne sait plus où donner de la tête», a témoigné par téléphone une habitante de Villegailhenc. «Par la fenêtre, je vois de l'eau et de la boue partout. Quand on arrive à 70 ans et qu'il faut tout refaire dans sa maison, changer les meubles, la tapisserie, c'est triste», a-t-elle ajouté.

De nombreuses routes étant coupées, des habitants sont secourus par hélitreuillage. «On a beaucoup de dégâts, on a de l'eau dans le garage», a témoigné une habitante de Palaja, un village voisin. «On essaie de s'entraider comme on peut. On va voir les personnes dont l'âge est le plus avancé».

Aude en alerte rouge: le préfet déplore "un mort et deux disparus" pic.twitter.com/9czO5hE7L2 — BFMTV (@BFMTV) 15 octobre 2018

Au monastère de Villardonnel, où une religieuse a trouvé la mort, «les dégâts sont considérables, les vitres ont explosé. On leur a prêté des chaises pour qu'ils puissent manger à sec à midi», a expliqué une membre du comité d'action sociale de la ville. Certains habitants ont «des geysers d'eau dans la maison (...) c'est dangereux, ils risquent l'électrocution», a-t-elle averti.

Niveau sans précédent

Le niveau atteint lundi matin par la crue à Trèbes, dans la vallée de l'Aude, est sans précédent depuis 1891, c'est-à-dire «pas loin de 7 mètres», a indiqué à l'AFP le service Vigicrues.

Outre l'Aude, trois départements du Sud étaient en vigilance orange à 11h15: l'Hérault, les Pyrénées-orientales et le Tarn. La vigilance orange inondations concerne encore l'Aveyron, l'Hérault et le Tarn.

???????? ALERTE ROUGE AUDE - 5 morts selon un dernier bilan et de l’eau jusqu’aux toits comme ici à #trebes #aude #Inondation #pluie ????Maryonn Tassianna pic.twitter.com/5RvgAtpmY1 — Météo Nord Parisien (@MeteoNordParis) 15 octobre 2018

(afp/nxp)