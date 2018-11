Le bilan s'alourdit et passe à 23 morts

Décombres fumants, voitures réduites à des carcasses: les pompiers continuent de lutter contre les incendies qui ont fait 23 morts et détruit des milliers de maisons en Californie, sans grand espoir de maîtriser prochainement les divers sinistres.

Des sauveteurs ont découvert samedi les corps de 14 personnes tuées dans l'incendie le plus destructeur jamais enregistré en Californie, a déclaré le shérif du comté de Butte, dans lequel se trouve Paradise, une ville de 27'000 habitants, au nord de Sacramento, la capitale de la Californie.

«Aujourd'hui, 14 corps supplémentaires ont été découverts, ce qui porte le nombre total (des morts) à 23», a dit le shérif Kory Honea lors d'une conférence de presse. Sur les 23 morts, 19 ont été découverts à Paradise et quatre dans la région de Concow, toujours dans le comté de Butte, a-t-il précisé. Depuis jeudi, plus de 6700 bâtiments de Paradise, en majorité des maisons d'habitation, ont été consumés par l'incendie baptisé «Camp Fire».

Plus de 250'000 personnes en tout ont reçu l'ordre d'évacuer dans une vaste région près de la capitale de cet Etat de l'ouest des Etats-Unis, Sacramento, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu, dans le sud de la Californie.

A des dizaines de kilomètres autour de Paradise, le ciel était obscurci par une fumée âcre, et le soleil était difficilement visible. Les habitants ont fui le danger, tandis que sur la route qui mène vers le centre-ville gisaient des carcasses de voitures. Les poteaux électriques étaient rongés par le feu.

«Seuls quelques fermiers sont revenus pour voir dans quel état est leur bétail», a expliqué à l'AFP une policière. L'incendie a pour le moment consumé plus de 40'000 hectares et n'est maîtrisé qu'à 20%, selon CalFire, l'agence des pompiers de Californie. Trois des plus de 3200 pompiers déployés ont été blessés.

Destruction «incroyable»

«Toute la partie basse de Paradise est la proie des flammes en ce moment. Pas une seule maison ne restera debout. Je suis effondré», a témoigné sur KIEM TV Kevin Winstead, un habitant réfugié dans une ville voisine, Winstead.

Les autorités estiment qu'il faudra trois semaines pour maîtriser les flammes dans cette zone des contreforts de la Sierra Nevada. «L'ampleur de la destruction que nous avons vue est vraiment incroyable et à fendre le coeur», avait dit Mark Ghilarducci, du bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie.

Map of California locating active fires as of November 9th, with a focus on the ravaged town of Paradise pic.twitter.com/7xQTit9nmr — AFP news agency (@AFP) 11 novembre 2018

Le président Donald Trump, en voyage en France pour les cérémonies du centenaire de l'armistice de la Première guerre mondiale, s'est montré sévère envers la Californie, qui vient d'élire un gouverneur démocrate.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 novembre 2018

«Il n'y a aucune raison pour ces énormes incendies en Californie, meurtriers et coûteux, si ce n'est que la gestion des forêts est tellement mauvaise», a tweeté samedi le président américain. «Des milliards de dollars sont donnés chaque année, tant de vies sont perdues, tout cela à cause d'une mauvaise gestion des forêts. Remédiez-y maintenant, sinon il n'y aura plus de versements fédéraux!», a-t-il ajouté.

En Californie du Sud, où d'autres incendies font rage, 200'000 personnes, dont tous les habitants de Malibu, près de Los Angeles, où vivent de nombreuses célébrités, ont reçu l'ordre d'évacuer à cause de l'incendie baptisé Woolsey, qui a dévoré près de 28'000 hectares et détruit au moins 150 maisons depuis jeudi après-midi.

Sites de tournage détruits

«J'habite à Malibu depuis 23 ans, depuis que je suis née, et j'ai vu les flammes arriver des montagnes au-dessus de la maison» a témoigné auprès de l'AFP Heili Hoffmann. «J'ai senti les arbres brûler, et je savais qu'il fallait que je parte».

Plusieurs personnalités comme Kim Kardashian ou Alyssa Milano ont aussi dû quitter leur domicile. «J'ai entendu que les flammes avaient atteint notre propriété mais l'incendie a maintenant été contenu. Je prie pour que les vents soient en notre faveur», a twitté Kim Kardashian.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe ???????? — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 9 novembre 2018

L'acteur Martin Sheen, brièvement porté disparu selon son fils Charlie, était en train d'évacuer. «Nous allons bien, nous sommes à Zuma Beach, nous allons probablement dormir dans la voiture cette nuit», déclaré Martin Sheen à «Fox News 11». L'incendie a également détruit des lieux de tournage utilisés pour des centaines de productions, dont celle de la série de HBO «Westworld».

????????????WoW ????????????Incendie en Californie: Une photo montrant l'évacuation de Malibu devient virale https://t.co/2pq8EWChKO via @20minutes — cristal in (@letsrihc551) 10 novembre 2018

Un autre foyer fait rage dans le comté de Ventura, près de Thousand Oaks, là-même où un ancien militaire a ouvert le feu mercredi soir dans un bar de la ville, tuant douze personnes avant de se suicider. La Californie a été frappée depuis la fin de l'année 2017 par de nombreux incendies meurtriers, rendus particulièrement violents par la sécheresse et les vents. (afp/nxp)