Le cannabis thérapeutique autorisé à être cultivé

La Grèce a délivré lundi les premiers permis pour cultiver du cannabis à usage médical, ont annoncé les autorités.

Les permis ont été attribués à deux sociétés, Biomecann et Bioprocann, respectivement basées à Larissa et Corinthe. Elles prévoient d'investir un total de 25 millions d'euros et d'embaucher plus de 100 personnes.

«Il s'agit d'une culture sous serre susceptible de créer de nombreux emplois», affirme le secrétaire d'Etat à l'Agriculture dans un communiqué conjoint avec les ministères de la Santé et du Développement. Les permis, qui seront revus chaque année, sont attribués pour cinq ans.

Douze autres projets, représentant 185 millions d'euros d'investissements, sont en attente d'autorisation, selon le secrétaire d'Etat au Développement Stergios Pitsiorlas.

Un environnement idéal

Le Parlement grec a légalisé le 1er mars la production de cannabis thérapeutique et de produits pharmaceutiques dérivés.

Le climat et l'ensoleillement grec sont considérés comme très favorables au développement de cette culture, comme en atteste d'ailleurs la fréquente découverte par la police de plantations illégales de cannabis dans la campagne grecque.

L'année dernière, le gouvernement avait autorisé, sous certaines conditions, l'importation de certains produits pharmaceutiques à base de cannabis médical, ainsi que la culture du chanvre (cannabis sativa) à des fins industrielles. (afp/nxp)