«Le cas de Julian Assange est un problème»

Le président équatorien, Lenin Moreno, a déclaré dimanche que l'asile accordé à Julian Assange à l'ambassade d'Equateur à Londres depuis 2012 était un «problème hérité» qui constitue «plus qu'un tracas». «Nous espérons parvenir à court terme à un résultat positif sur ce point, qui, oui, nous cause plus qu'un tracas», a déclaré le chef de l'Etat lors d'une interview à trois chaînes de télévision locales.

M. Moreno a répété que l'Equateur souhaitait obtenir une médiation «de quelqu'un d'important» pour résoudre la question de la situation de Julian Assange, mais il n'a pas précisé qui pourrait à son avis s'impliquer dans une telle médiation.

