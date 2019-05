Le «compost humain», plus écolo, est légalisé

L'Etat de Washington (nord-ouest des Etats-Unis) s'est doté mardi d'une loi unique dans le pays qui permettra bientôt aux personnes qui le souhaitent d'être transformées après leur mort en «compost humain», alternative écologique à l'inhumation classique ou la crémation.

La mesure doit entrer en vigueur en mai 2020. La loi autorisant la «réduction organique naturelle», autrement dit la «conversion, accélérée et en milieu clos, de restes humains en humus», a été adoptée fin avril par le parlement local, une première aux Etats-Unis.

Elle a été promulguée mardi par Jay Inslee, gouverneur démocrate de cet Etat très progressiste et qui est candidat à l'élection présidentielle de 2020 sur un programme misant beaucoup sur l'écologie.

Cette technique «est naturelle, sûre, durable et permet des économies importantes en matière d'émissions de CO2 et d'utilisation des terres», plaide Katrina Spade, qui a promu la loi auprès des élus locaux.

Get to know Katrina Spade of alternative burial company Recompose. https://t.co/FTZg6gZpKX