Le concert de Soolking vire au drame

Le dramatique incident s'est produit à l'une des entrées du stade juste avant le concert de Soolking, où avait lieu le spectacle.

Concert de #Soolking #Alger 4 morts et 70 blessés, suite à une violente bousculade, femmes et enfants évanouis, des centaines de jeunes avec leurs tickets n'ont pas pu accéder au concert. Les incidents se seraient produits en dehors du stade #20août , entre 19h et 20h" pic.twitter.com/6Mbe6aGEnA

«Le concert événement du chanteur Soolking [...] à Alger a été marqué par un terrible drame: cinq personnes - trois garçons et deux filles - ont trouvé la mort et 21 autres ont été blessées dans une bousculade», rapporte le site d'information francophone TSA (Tout sur l'Algérie), citant des sources hospitalières.

Le site internet du groupe de média privé arabophone El Bilad fait état d'«au moins 5 morts durant le concert de Soolking à Alger et un grand nombre de blessés suite à une bousculade», sans autres détails. Le site précise qu'un représentant du parquet s'est rendu sur les lieux puis à l'hôpital d'Alger où ont été transportés les blessés.

Soolking: Stampede at Algeria rap concert 'kills at least five' - https://t.co/yDIkve7vy5 @techjollof pic.twitter.com/56ML9JPLFJ