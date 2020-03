Le concours Eurovision de la chanson est annulé

Le concours Eurovision de la chanson, qui devait se dérouler en mai aux Pays-Bas, est annulé pour la première fois dans l'histoire de la compétition en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

«C'est avec un profond regret que nous annonçons l'annulation du concours Eurovision de la chanson 2020 qui devait avoir lieu à Rotterdam», a déclaré dans un communiqué l'Union européenne de radio-télévision (UER), coproducteur de l'évènement avec cette année le service public néerlandais de radio-télévision NPO.

