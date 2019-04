Le cyclone Kenneth touche le Mozambique

Le cyclone Kenneth a touché jeudi soir le nord du Mozambique où des vents violents arrachaient les arbres et provoquaient des coupures d'électricité, un mois à peine après le passage dévastateur plus au sud d'Idai, qui a fait un millier de morts.

Avant d'atteindre le continent africain, Kenneth est passé mercredi soir au large du petit archipel des Comores, où il a fait au moins trois morts et d'importants dégâts, selon les autorités. Il menaçait également la Tanzanie où écoles et commerces ont fermé jeudi et où la population a été appelée à se protéger.

Craintes d'inondations

Au Mozambique, «le cyclone Kenneth atteint la côte nord» (province de Cabo Delgado), a annoncé en soirée le Programme alimentaire mondial (PAM) dans un communiqué. Les Nations unies craignent des inondations et des glissements de terrain dans la province de Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie et théâtre depuis 2017 d'une insurrection islamiste que les autorités ne parviennent pas à contrôler.

«Les vents étaient très forts, je n'ai jamais vu ça en 15 ans à Pemba», plus grande ville du nord du pays, a témoigné auprès de l'AFP la propriétaire portugaise d'un lodge sur la plage de Wimby, Anabela Moreira.

Arbres arrachés

Des arbres étaient arrachés, des bateaux détruits. Un reporter du quotidien national Noticias décrivait une ville privée d'électricité, frappée par les vents depuis l'après-midi. Un autre habitant, Jonas Wazir, a raconté avoir vu «des maisons de construction précaire s'effondrer».

Les prévisionnistes de Météo-France ont évalué à 5 mètres la hauteur maximale des vagues susceptibles d'atteindre les côtes de l'extrême-nord du pays. Le cyclone «devrait entraîner de fortes pluies pendant plusieurs jours, avec plus de 600 millimètres de précipitations attendues», soit près du double de ce qui est tombé en dix jours lors du passage d'Idai à Beira, selon le PAM.

Selon le dernier bulletin de la météo mozambicaine, le cyclone tropical devait atteindre la côte avec des vents entre 180 et 200 km/heure.

Prochaine cible

Dès jeudi matin, tous les vols à destination de Pemba ont été annulés et le gouvernement a ordonné par précaution la fermeture de toutes les écoles de la région. Selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence (INGC), près de 700'000 personnes sont menacées par Kenneth.

Le sud de la Tanzanie était la prochaine cible de Kenneth: les autorités locales ont émis des messages d'alerte à destination des populations des provinces de Mtwara, Lindi et Ruvuma en raison des fortes précipitations et des vents violents attendus. Des habitants de Mtwara ont commencé à quitter les régions côtières avec leurs familles, ont indiqué des témoins à l'AFP.

«La peur au ventre»

Aux Comores les autorités mesuraient l'étendue des dégâts jugés «très importants» par le président Azali Assoumani, avec son lot d'arbres arrachés et de maisons en tôle emportées. «Nous avons passé la nuit la peur au ventre», a témoigné à l'AFP un habitant de la capitale Moroni, Abdereman Moissi.

«Le temps s'est dégradé et nous ne savions où aller dans le noir, de surcroît avec des enfants. Il pleuvait à trombes et il y avait beaucoup de vent. Les arbres ont été déracinés», a-t-il ajouté.

La direction technique de la météorologie des Comores (ANACM) a signalé que Kenneth continuait à s'éloigner de l'archipel mais répété ses conseils de prudence à la population. «Il faut toujours rester prudents, éviter de toucher les fils électriques à terre, attendre que la circulation soit autorisée, garder encore les enfants à la maison», a énuméré l'ANACM.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) s'est dite «particulièrement inquiète» des dégâts que le cyclone pourrait provoquer au Mozambique.

«Une autre tempête serait un autre coup dur porté au peuple mozambicain», qui «tente de se remettre» d'Idai, a aussi estimé le PAM, qui vient en aide à un million de personnes touchées par ce précédent cyclone en Afrique australe.

Un millier de morts

Le 14 mars, le cyclone tropical Idai a noyé la ville de Beira, au centre du Mozambique, puis a poursuivi sa route meurtrière vers l'ouest et le Zimbabwe voisin.

Son passage a fait plus d'un millier de morts et des centaines de milliers de sans-abris dans ces deux pays. La Banque mondiale a estimé à plus de 2 milliards de dollars la facture des dégâts causés au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi voisin. (afp/nxp)